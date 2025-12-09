«То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально». Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности во вторник, 9 декабря, ответил на претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов. Подробности пишет БелТА.
Александр Лукашенко, говоря про метеозонды с сигаретами, которые летают «не то в Литву, не то с Литвы», отметил, что за это время прошло довольно серьезное обсуждение вопроса с привлечением пилотов гражданской авиации. Отмечалось, что те обвинения, которые выдвигает литовская сторона, не соответствуют действительности.
— То, что нам сегодня выдвигают литовцы, — это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200 (сейчас вроде то ли 20, то ли 50) туда залетают… Я разговаривал с летчиками, пилотами. Они говорят, что это никакой проблемы не представляет. Проблему начинают нагнетать, политизировать. Зачем, встает вопрос, — подчеркнул глава Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».
Кстати, власти соседней с Беларусью Литвы ввели режим ЧС из-за метеозондов.
Тем временем Лукашенко высказался о милитаризации Запада: «Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию».