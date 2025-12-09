Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 декабря: главное

Добавились новые каналы, по которым можно задать вопросы, в частности Max. Много обращений идет по этому мессенджеру, это и видео, и так далее. Очень любопытно, что стало больше, скажем так, представителей молодого поколения и даже детей, которые используют Max. Это отрадно видеть, очень много видеовопросов от детей — разных, наверняка они найдут свое отражение в программе.