Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 декабря: главное

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца про «восстановление СССР» и «нападение на Европу» не соответствуют действительности.
Восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого желания. Это невозможно, и президент говорил об этом.
Что касается подготовки к нападению на НАТО — это полная глупость. Опять же призываю всех слушать первоисточник — нашего президента Путина.
Путин не планирует в ближайшие дни встречу с венгерской делегацией.
В планах Путина на ближайшую неделю нет встречи с главой МИД Ирана, дальнейший график еще верстается.
Владимир Путин направил соболезнования семье умершего посла РФ в КНДР Мацегоры, отметив его неоценимый вклад в отношения с Пхеньяном.
Многие дети в России пишут обращения президенту о заблокированной игре Roblox.
Подготовка к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным идет активно, поступает беспрецедентное количество вопросов.
Искусственный интеллект лишь помогает обрабатывать запросы на прямой линии, его работа тщательно контролируется людьми.
На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступает много обращений через Max.
Добавились новые каналы, по которым можно задать вопросы, в частности Max. Много обращений идет по этому мессенджеру, это и видео, и так далее. Очень любопытно, что стало больше, скажем так, представителей молодого поколения и даже детей, которые используют Max. Это отрадно видеть, очень много видеовопросов от детей — разных, наверняка они найдут свое отражение в программе.
9 декабря Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Темами обсуждения в том числе станут риски, связанные с использованием ИИ, а также движение курьеров на дорогах.
Также во вторник глава государства примет с докладом президента РАН Геннадия Красникова.