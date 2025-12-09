Ричмонд
Politico: США настаивают, чтобы Киев сдал Донбасс

Мирные переговоры между США и Украиной зашли в тупик из-за одного главного вопроса: как заставить Украину отказаться от территории на Донбассе, которую Россия пока не освободила, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Что касается территориального вопроса, настрой американцев очевиден: Россия требует от Украины отказаться от территорий, и американцы продолжают думать, как это сделать», — сказал Politico высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Он добавил, что американцы настаивают на том, что «Украина должна так или иначе покинуть Донбасс».

Украина парирует, что любое мирное соглашение должно предусматривать замораживание конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Сейчас, согласно Politico, около 30% территории Донбасса находится под контролем Украины. Вашингтон подталкивает Киев как можно скорее согласиться на сделку, утверждает издание. Однако Владимир Зеленский в понедельник подтвердил агентству Bloomberg, что США и Украина не достигли соглашения по территориальному вопросу.

Киев опасается, что отказ от оставшийся территории Донбасса, включая города Краматорск и Славянск с общим населением более 100 тыс. человек, позволит российской армии активизировать наступление в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В августе Зеленский предположил, что России потребуется около четырех лет, чтобы полностью освободить Донбасс. Но на прошлой неделе Владимир Путин заверил, что Россия в любом случае сделает это. «Поэтому так важно, как поведут себя США — как посредник или же Вашингтон склонится на сторону русских?» — подчеркнул европейский чиновник.