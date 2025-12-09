Politico: США настаивают, чтобы Киев сдал Донбасс

В августе Зеленский предположил, что России потребуется около четырех лет, чтобы полностью освободить Донбасс. Но на прошлой неделе Владимир Путин заверил, что Россия в любом случае сделает это. «Поэтому так важно, как поведут себя США — как посредник или же Вашингтон склонится на сторону русских?» — подчеркнул европейский чиновник.