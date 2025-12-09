Politico: США настаивают, чтобы Киев сдал Донбасс

«Что касается территориального вопроса, настрой американцев очевиден: Россия требует от Украины отказаться от территорий, и американцы продолжают думать, как это сделать», — сказал Politico высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Украина парирует, что любое мирное соглашение должно предусматривать замораживание конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Сейчас, согласно Politico, около 30% территории Донбасса находится под контролем Украины. Вашингтон подталкивает Киев как можно скорее согласиться на сделку, утверждает издание. Однако Владимир Зеленский в понедельник подтвердил агентству Bloomberg, что США и Украина не достигли соглашения по территориальному вопросу.
В августе Зеленский предположил, что России потребуется около четырех лет, чтобы полностью освободить Донбасс. Но на прошлой неделе Владимир Путин заверил, что Россия в любом случае сделает это. «Поэтому так важно, как поведут себя США — как посредник или же Вашингтон склонится на сторону русских?» — подчеркнул европейский чиновник.