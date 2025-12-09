Ричмонд
«Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане». Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по Украине

Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по Украине, сказав, что он молодец.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 декабря во время заседания Совета безопасности, которое проходит во Дворце Независимости, приветствовал переговоры по Украине и оценил роль президента США Дональда Трампа в данном процессе. Подробности пишет БелТА.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь приветствует переговоры по Украине и оценил роль Трампа в этом процессе:

— Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут.

Глава Беларуси обратил внимание, что Трамп хочет прекратить украинский конфликт, чтобы не гибли люди.

— Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы? — подчеркнул президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал Россию в реагировании на мирный план США по Украине.

Тем временем Лукашенко сказал, что Украина согласится с предложенным США мирным договором.

Также Лукашенко сказал при каком условии Украина потеряет страну полностью.

