«Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане». Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 декабря во время заседания Совета безопасности, которое проходит во Дворце Независимости, приветствовал переговоры по Украине и оценил роль президента США Дональда Трампа в данном процессе. Подробности пишет БелТА.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь приветствует переговоры по Украине и оценил роль Трампа в этом процессе:
— Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут.
Глава Беларуси обратил внимание, что Трамп хочет прекратить украинский конфликт, чтобы не гибли люди.
— Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы? — подчеркнул президент.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал Россию в реагировании на мирный план США по Украине.
Тем временем Лукашенко сказал, что Украина согласится с предложенным США мирным договором.
Также Лукашенко сказал при каком условии Украина потеряет страну полностью.