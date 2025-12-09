Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной

Лукашенко сказал, что происходит на границе Беларуси и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности 9 декабря сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной. Об этом сообщает БелТА.

— Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши, — обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко уточнил, что 8 декабря глава Государственного пограничного комитета доложил о том, что есть много вопросов, которые необходимо будет решать в мобилизационном порядке, а также выстраивать границу, брошенную со стороны Украины, строить заставы, вооружать пограничников.

По его словам, во второй линии за пограничниками приходится выставлять Вооруженные Силы.

— Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о милитаризации Запада: «Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию».

Вместе с тем Лукашенко оценил роль Дональда Трампа в переговорах по Украине: «Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане».

Тем временем Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше