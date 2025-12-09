Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной

Александр Лукашенко уточнил, что 8 декабря глава Государственного пограничного комитета доложил о том, что есть много вопросов, которые необходимо будет решать в мобилизационном порядке, а также выстраивать границу, брошенную со стороны Украины, строить заставы, вооружать пограничников.