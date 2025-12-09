Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности 9 декабря сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной. Об этом сообщает БелТА.
— Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши, — обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко уточнил, что 8 декабря глава Государственного пограничного комитета доложил о том, что есть много вопросов, которые необходимо будет решать в мобилизационном порядке, а также выстраивать границу, брошенную со стороны Украины, строить заставы, вооружать пограничников.
По его словам, во второй линии за пограничниками приходится выставлять Вооруженные Силы.
— Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о милитаризации Запада: «Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию».
Вместе с тем Лукашенко оценил роль Дональда Трампа в переговорах по Украине: «Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане».
Тем временем Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».