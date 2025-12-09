Глеб Никитин доложил президенту о реализации нацпроектов в Нижегородской области

На сегодняшний день в Нижегородской области реализуется 46 федеральных проектов в рамках 12 национальных. За год в регионе завершили капитальный ремонт в 12 школах, а еще 8 образовательных учреждений все еще обновляются. Также было открыто 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Благоустройство прошло на 73 объектах по программе «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, с начала года в регионе построили 30 км трамвайных путей, закупили 63 трамвая и поставили 235 новых автобусов.