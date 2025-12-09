Нижегородские депутаты хотят привести бомбоубежища в порядок

На покраску одного такого помещения требуется от 300 до 600 тысяч рублей, максимально понадобится 6−7 млн рублей. Для этого из мунипального бюджета необходимо выделять каждый год примерно по 2 млн рублей, чтобы привести все бомбоубежища в порядок. Депутат предложил мэрии найти эти средства в течение трех лет.