Нижегородские депутаты хотят привести бомбоубежища в порядок

7 млн рублей требуется на обновление бомбоубежищ в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии гордумы по экологии.
Депутат гордумы Марк Фельдман поднял вопрос содержания городских бомбоубежищ. По его словам, сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии: из-за высокой влажности в подвальных помещениях они покрылись плесенью, местами штукатурка осыпалась. В связи с этим бомбоубежища нуждаются в ремонте.
Всего сейчас действует 14 бомбоубежищ, а должно быть 64, заявил Фельдман.
На покраску одного такого помещения требуется от 300 до 600 тысяч рублей, максимально понадобится 6−7 млн рублей. Для этого из мунипального бюджета необходимо выделять каждый год примерно по 2 млн рублей, чтобы привести все бомбоубежища в порядок. Депутат предложил мэрии найти эти средства в течение трех лет.
Теперь комиссия по экологии хочет подготовить информацию по этому вопросу и обсудить его на следующих заседаниях.
