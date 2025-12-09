Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готовится к тому, чтобы ее избежать

Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет войны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что Беларусь не хочет войны, но готовится к тому, чтобы ее избежать. Подробности сообщает БелТА.

— Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но тем не менее мы готовимся к этой войне, чтобы ее не было. Тысячу раз об этом сказано, — обратил внимание Александр Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона открыто и решительно об этом заявила. Он добавил, что интересы страны очень просты и они не простираются за пределы границ, а все внутри государства.

Глава Беларуси заметил, что вопросы обороны и безопасности в Беларуси рассматривают как важнейшее направление. Он уточнил, что в связи с этим был поставлен вопрос про возврат ядерного оружия — это было сделано.

— О размещении на боевое дежурство самых современных комплексов российского производства. Мы имеем полное взаимопонимание и поддержку России. Поэтому мы вместе и будем стараться защитить нашу страну, — подчеркнул президент.

Он заявил, что Беларусь ни на кого не собирается нападать:

— Это не наша тема. Хватит. Навоевались, — отметил Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».

Тем временем Лукашенко высказался о милитаризации Запада: «Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию».

Кстати, власти соседней с Беларусью Литвы ввели режим ЧС из-за метеозондов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше