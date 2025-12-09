Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что Беларусь будут душить даже при условии мира по Украине

Лукашенко допустил, что Беларусь будут душить и при условии мира по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности заявил, что Беларусь будут душить даже при условии мира по Украине. Подробности приводит БелТА.

— Вы видите, какие силы пытаются торпедировать, даже американские предложения пытаются торпедировать по мирному договору с Украиной. Я к тому, что если даже удастся установить мир сегодня или завтра в Украине, нам от этого легче не станет. Нас будут душить и дальше, — предупредил глава Беларуси.

Он уточнил, что Беларус и дальше будут душить «особенно вот эти государства». Президент отметит, что не хочет оскорблять их, чтобы не обидеть народ на север и или северо-западе. Александр Лукашенко добавил, что от Беларуси чего-то требуют. Он отметил: если бы в Беларуси создавали альтернативные правительства, а также поддерживали «бойцов за независимость».

— Они там создают боевые отряды, они их вооружают. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют. Ну, содержат они их — пусть содержат. Если у них есть деньги, — заявил Лукашенко.

Он задал вопрос: если подобное направлено против страны, то как Беларусь на это должна реагировать.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной.

Тем временем Лукашенко оценил роль Дональда Трампа в переговорах по Украине: «Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане».

Кроме того, Лукашенко высказался о милитаризации Запада: «Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше