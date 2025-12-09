Лукашенко заявил, что Беларусь будут душить даже при условии мира по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности заявил, что Беларусь будут душить даже при условии мира по Украине. Подробности приводит БелТА.
— Вы видите, какие силы пытаются торпедировать, даже американские предложения пытаются торпедировать по мирному договору с Украиной. Я к тому, что если даже удастся установить мир сегодня или завтра в Украине, нам от этого легче не станет. Нас будут душить и дальше, — предупредил глава Беларуси.
Он уточнил, что Беларус и дальше будут душить «особенно вот эти государства». Президент отметит, что не хочет оскорблять их, чтобы не обидеть народ на север и или северо-западе. Александр Лукашенко добавил, что от Беларуси чего-то требуют. Он отметил: если бы в Беларуси создавали альтернативные правительства, а также поддерживали «бойцов за независимость».
— Они там создают боевые отряды, они их вооружают. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют. Ну, содержат они их — пусть содержат. Если у них есть деньги, — заявил Лукашенко.
Он задал вопрос: если подобное направлено против страны, то как Беларусь на это должна реагировать.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной.
Тем временем Лукашенко оценил роль Дональда Трампа в переговорах по Украине: «Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане».
Кроме того, Лукашенко высказался о милитаризации Запада: «Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию».