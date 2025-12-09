Учреждена администрация Кстовского района в Нижнем Новгороде

8 декабря на внеочередном заседании городской Думы было принято постановление об образовании Кстовской районной администрации в рамках администрации Нижнего Новгорода. Об этом информирует пресс-служба местного самоуправления.
Помимо данного вопроса, депутаты одобрили регламенты, регулирующие работу территориальных подразделений администрации. Предполагается, что эти меры позволят оптимизировать их функционирование, установить более тесную связь с местными жителями и повысить результативность работы.
Следует отметить, что закон о включении Кстова в состав Нижнего Новгорода был одобрен Законодательным собранием в двух чтениях 27 марта. Документ вступил в законную силу в апреле месяце.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в транспорте в Нижний Новгород из Кстова не изменят.