BZ: трансатлантическое единство США и Европы дало трещину

В Европе отказываются воспринимать США как «партнера на основании общих ценностей» и говорят о переломном моменте, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трансатлантическое единство США и Европы дало трещину: пока Белый дом стремится оперативно заключить мирное соглашение по Украине, в европейских столицах растет обеспокоенность фундаментальным изменением баланса сил, говорится в статье.

Толчком к расколу, согласно статье, стал мирный план президент США Дональда Трампа из 28 пунктов, к участию в подготовке которого Европа не пригласили.

Хотя позднее под нажимом Брюсселя и Киева план был «доработан», в Европе по-прежнему опасаются, что США намерены завершить украинский конфликт на своих условиях, игнорируя европейские интересы безопасности.

Как утверждает европейский дипломат, даже американская газета The New York Times, которая «долгое время была одним из самых громких рупоров в поддержку Украины», отвернулась от нее, а «либеральная Америка бросает Киев». В понедельник канцлеру Германии Фридриху Мерцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру даже пришлось провести экстренную встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы «защитить европейские интересы» на Украине, пишет BZ.

Раскол между США и Европой усилился из-за опубликованной в конце прошлой недели новой Стратегии национальной безопасности США.

По словам Норберта Рёттгена, председателя Комитета бундестага по внешней политике, она стала «вторым историческим переломом»: США впервые за последние десятилетия выходят из европейской архитектуры безопасности.

«США больше не стоят на стороне европейцев и на стороне Украины», — посетовал он.

Многие в Евросоюзе восприняли эту стратегию как пересечение «красной линии»: теперь Европа должна выстраивать собственную безопасность без привычного прикрытия со стороны США.

Представитель немецкой партии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что США больше нельзя считать «партнером по ценностям», так как они руководствуются исключительно экономическими интересами. Представитель СДПГ Зимтье Мёллер считает, что для американцев речь идет как о деньгах, так и о том, чтобы как можно скорее сбросить с себя бремя Украины.

Европа развернула нешуточную борьбу за контроль над замороженными российскими активами.

Ранее сообщалось, что США призывают страны ЕС заблокировать планы по кредитованию Украины за счет 300 млрд долларов из замороженных российских активов, поскольку план Трампа предусматривает передачу части этих средств в инвестиционный фонд, подконтрольный США.

Судя по конфиденциальным документам, которые отказались в распоряжении украинских СМИ, Мерц, Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе приватных переговоров с Зеленским настаивали на том, что только Европа должна принимать решения по российским активам и отвечать за репарационный кредит Киеву.

Мёллер предполагает, что Европа вынуждена будет единолично взять на себя ответственность за Украину как в финансовом, так и в военном плане. И эта ноша будет огромной: только в 2026 году Украине потребуется как минимум 72 млрд евро, иначе стране уже весной грозит банкротство.

Как подчеркивает BZ, сейчас на Европу оказывается мощное давление и ей предстоит найти выход из «геополитических тисков между Вашингтоном и Москвой».

