BZ: трансатлантическое единство США и Европы дало трещину

Представитель немецкой партии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что США больше нельзя считать «партнером по ценностям», так как они руководствуются исключительно экономическими интересами. Представитель СДПГ Зимтье Мёллер считает, что для американцев речь идет как о деньгах, так и о том, чтобы как можно скорее сбросить с себя бремя Украины.