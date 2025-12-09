Ричмонд
США могут расширить операцию против наркотрафика на Колумбию и Мексику

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность расширения военно-морской операции по борьбе с наркотрафиком в Карибском море на Колумбию и Мексику. Об этом заявил в интервью газете Politico американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Да, я мог бы. Определенно. Я мог бы», — сказал американский лидер в ответ на вопрос о том, готов ли он включить в зону проведения операции две упомянутые страны.

