Telegraph: мирные инициативы США находятся на грани срыва из-за Зеленского

Как утверждает издание, территориальный вопрос — это серьезный камень преткновения в переговорном процессе по Украине. Трамп потерпит неудачу, если ему не удастся убедить обе стороны прийти к соглашению, говорится в материале.
8 декабря Зеленский заявил, что элементы мирного плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду «деликатных вопросов», включая гарантии безопасности для Украины и контроль над восточными регионами. Он отвечал на вопросы Bloomberg после того, как Трамп выразил свое разочарование тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
О плане Вашингтона.
Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.
3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.
В прошлую субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.