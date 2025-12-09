Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: мирные инициативы США находятся на грани срыва из-за Зеленского

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине находится на грани срыва из-за заявлений Зеленского о территориальных уступках. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Источник: Reuters

Как утверждает издание, территориальный вопрос — это серьезный камень преткновения в переговорном процессе по Украине. Трамп потерпит неудачу, если ему не удастся убедить обе стороны прийти к соглашению, говорится в материале.

8 декабря Зеленский заявил, что элементы мирного плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду «деликатных вопросов», включая гарантии безопасности для Украины и контроль над восточными регионами. Он отвечал на вопросы Bloomberg после того, как Трамп выразил свое разочарование тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

О плане Вашингтона.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

В прошлую субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше