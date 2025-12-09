Ричмонд
Трамп назвал Крым сердцем

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Крым сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.

Источник: AP Photo / Alex Brandon

«Крым был сердцем… каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: “О, какой красивый этот Крым”. Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном… У него просто огромный потенциал», — заявил Трамп в интервью изданию Politico.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

