Лукашенко сказал, что Литва должна вернуть Беларуси, чтобы получить фуры

Лукашенко сказал, что Беларуси должна вернуть Литва.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности во вторник, 9 декабря, сказал, что Литва должна вернуть Беларуси, чтобы получить фуры. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства отреагировал на ситуации с литовскими грузовиками, которые остались в Беларуси. Он уточнил, что большегрузы были размещены на стоянках, они охраняются, чтобы туда никто не влез, и чтобы сохранился груз.

— Готовы, если надо, скоропортящиеся грузы… Он может быть продан в Беларуси — готовы выкупить, заплатить деньги за этот груз. Мы обеспечиваем водителей этих автомобилей: кормим, поим, моем, чистим, гладим, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона делает все для того, чтобы было нормально, отметив:

— И начинают мышковаться, из-под ковра или из-под плинтуса высовывают голову: «Отдайте нам эти автомобили». Пожалуйста, берите. Но верните нам 20 автомобилей или 17, которые вы украли. Пожарные автомобили, которые поставляли в Зимбабве.

Президент потребовал у Литвы нормализовать работу санатория Беларусь, в которой лечили чернобыльских детей.

— Они у детей отобрали фактически санаторий. И верните нам деньги за то, что мы там строили порт, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».

Тем временем Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной.

Кроме того, власти соседней с Беларусью Литвы ввели режим ЧС из-за метеозондов.

