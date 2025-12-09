Налоговые льготы, жилье и медпомощь: как Татарстан поддерживает Героев Отечества

«Во все времена новые поколения воспитывались на примерах героев».
Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют тех, кто внес особый вклад в развитие страны в разных сферах. Эти люди служат важным примером для подрастающего поколения, уверена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Во все времена поколения воспитывались на примере Героев России и Советского Союза. И сегодня они остаются образцом для молодежи. Мы понимаем, что многие тонкие настройки патриотической работы связаны с указами Президента РФ. Основополагающим стал указ № 809 о нравственных и духовных ценностях, отражающий многообразие народов, проживающих в нашей стране», — отметила она.
С Республикой Татарстан связаны имена 439 Героев Отечества, 353 Героев Советского Союза, 51 полного кавалера ордена Славы и восьми Героев Социалистического Труда. Кроме того, в регионе проживают два Героя Труда Российской Федерации — Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.
Кукмор, Чистополь, Бугульма и Елабуга претендуют на статус города трудовой доблести.
Говоря о героях, нельзя не отметить вклад целых городов в развитие и защиту Отечества. Сегодня в Татарстане ведется работа по подготовке документов для присвоения звания города трудовой доблести ряду муниципалитетов, подчеркнула Фазлеева.
«Ведется работа по Кукмору, Чистополю, Елабуге и Бугульме. Это огромный объем документации, который представляется конкурсной комиссии. Учитывая заслуги, боевой и тыловой опыт, накопленный этими городами, хочется, чтобы звание было присвоено», — отметила она.
В первую очередь речь идет о Кукморе и Чистополе. В годы войны в Кукмор были эвакуированы многие жители Советского Союза, а сам город обеспечивал фронт одеждой. Чистополь также стал местом эвакуации для представителей интеллигенции, добавила вице-премьер.
Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане два города со статусом города трудовой доблести — Казань и Зеленодольск.
Какие меры поддержки существуют для Героев Отечества в Татарстане.
Для Героев Отечества в Татарстане создан комплекс мер поддержки, включающий как социальные услуги, так и денежные выплаты, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«В Российской Федерации на законодательном уровне признаются особые заслуги перед государством и народом Героев Отечества, установлен их особый статус и определен широкий перечень льгот, которые могут предоставляться как в натуральном виде, так и могут быть заменены единой денежной выплатой», — пояснила она.
Среди мер поддержки — освобождение от налоговых выплат, внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, первоочередное улучшение жилищных условий и получение строительных материалов. Для семей умершего (погибшего) Героя предусмотрена оплата расходов на погребение и установку надгробия, а также дополнительное пособие в размере 20 тыс. рублей.
Среди льгот предусмотрены освобождение от оплаты коммунальных услуг, пользования домашним телефоном и услуг вневедомственной охраны. Кроме того, Герои и члены семей погибших имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, лекарственное обеспечение, санаторно-курортные путевки и бесплатное изготовление зубных протезов.
Как помогают в адаптации к мирной жизни участникам СВО.
Главными Героями нашего времени стали участники специальной военной операции, защищающие интересы страны на передовой. По их возвращении важно помочь им адаптироваться к мирной жизни. Для этого в республике создан комплекс мер, направленный на социализацию и трудоустройство, рассказала руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина.
«Наша главная задача — помочь ветеранам получить соответствующий статус, все полагающиеся меры поддержки. Один из главных приоритетов для нас — оказание медицинского сопровождения», — заявила она.
Для всех ветеранов специальной военной операции бесплатно доступны все виды медицинской помощи, включая ежегодную диспансеризацию. Кроме того, с октября в Татарстане работает программа бесплатного протезирования.
«Важна и психологическая реабилитация. Поэтому мы работаем над тем, чтобы оказать необходимую помощь как ветеранам, так и членам их семей. На эту цель направлено и вовлечение вернувшихся бойцов в медиапроекты», — продолжила Удачина.
Одним из таких проектов стала совместная с «Татар-информом» рубрика «Назад в мирную жизнь», где ветераны СВО рассказывают об их адаптации после возвращения домой.
Одним из важнейших направлений реабилитации остается трудоустройство. Сейчас 77% ветеранов специальной военной операции уже работают в разных сферах. Для них разработаны программы, которые помогают получить новую профессию, добавила Гузель Удачина.
«Важным проектом стал “Абилимпикс”. В этом году самая большая команда на конкурсе была представлена именно от Республики Татарстан. Это не просто разовое участие в мероприятии. Для него была проведена большая подготовка с трехмесячным обучением. Финалистами проекта стали 16 ветеранов из РТ, почти все они вернулись с медалями», — рассказала она.
Еще одним важным направлением реабилитации стал спорт. Для ветеранов СВО проводится множество турниров по различным видам спорта, в том числе Кубок Раиса Республики Татарстан.
Еще одна задача нашего фонда — обеспечение техническими средствами реабилитации. Одним из них стали автомобили с ручным управлением. Ими обеспечиваются ветераны с парными ампутациями нижних конечностей и колясочники.
Как молодежь вовлечена в празднование Дня Героев Отечества.
Герои Отечества являются важным примером для молодежи, поэтому важно вовлекать ее в праздничные мероприятия, отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.
«Молодежные учреждения также проводят мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Это возложение цветов на аллеях Героев, к памятникам и бюстам в районах, митинги, а также большой комплекс событий добровольческого сообщества», — пояснил он.
Особым приоритетом остается вовлечение молодежи в социально значимые проекты, в том числе в оказание гуманитарной помощи подшефным регионам, подчеркнул Кадыров.
Большое внимание в этом году было уделено мероприятиям, связанным с Годом Защитника Отечества.
«В детских лагерях прошли мероприятия, связанные со днями единых действий, а также встречи с участниками специальной военной операции. Особое значение мы придем институту наставничества. Активно работаем с участниками программы “Батырлар. Герои Татарстана”, — пояснил он.
В рамках Дня Героев Отечества, который отмечается сегодня, проводится также ряд мероприятий, где участвуют молодежные организации республики, заключил Кадыров.