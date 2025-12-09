Налоговые льготы, жилье и медпомощь: как Татарстан поддерживает Героев Отечества

«Важным проектом стал “Абилимпикс”. В этом году самая большая команда на конкурсе была представлена именно от Республики Татарстан. Это не просто разовое участие в мероприятии. Для него была проведена большая подготовка с трехмесячным обучением. Финалистами проекта стали 16 ветеранов из РТ, почти все они вернулись с медалями», — рассказала она.