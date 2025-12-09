Губернатор Юрий Слюсарь наградил донских волонтёров

Губернатор Юрий Слюсарь поблагодарил волонтёров из Ростовской области. Вручение заслуженных наград состоялось в ходе ежегодного фестиваля «ДоброФест».
Юрий Слюсарь подчеркнул, что вклад, который вносят волонтёры в жизнь общества, невозможно переоценить. Глава вручил добровольцам заслуженные награды.
Ростовская область возглавила Всероссийский рейтинг по развитию волонтёрства, став победителем конкурса «Регион добрых дел». 24 жителя Дона стали призёрами регионального этапа премии #Мывместе. Проект «Герои Приазовья» вышел в финал.
«Мы опять забрали призы на всех возможных фестивалях и подтвердили свою репутацию не просто южной столицы России, а столицы волонтёрства всероссийского масштаба. Но главное не рейтинги, места и призы, главное — это более пяти тысяч отработанных заявок на поддержку семей наших защитников, за каждой из которой стоит конкретная жизненная ситуация. В тяжелую минуту люди чувствуют, что к их беде неравнодушны. Спасибо вам за добрые сердца», — поблагодарил добровольцев губернатор.
Сегодня в Ростовской области «армия добра» превышает 300 тысяч человек. В регионе работают три специализированных центра поддержки добровольческих инициатив — «Добро. Центр».
В Ростовской области сейчас — более 21 тысячи «серебряных» волонтёров. Губернатор Юрий Слюсарь встретился с активистами движения, которые рассказали о своих экологических и православных акциях, о проведении спортивных мероприятий, а также о работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Юрий Слюсарь поблагодарил добровольцев за помощь землякам, пожелал им сохранять огонь добра в сердцах и щедро делиться им с миром.