Губернатор Юрий Слюсарь наградил донских волонтёров

«Мы опять забрали призы на всех возможных фестивалях и подтвердили свою репутацию не просто южной столицы России, а столицы волонтёрства всероссийского масштаба. Но главное не рейтинги, места и призы, главное — это более пяти тысяч отработанных заявок на поддержку семей наших защитников, за каждой из которой стоит конкретная жизненная ситуация. В тяжелую минуту люди чувствуют, что к их беде неравнодушны. Спасибо вам за добрые сердца», — поблагодарил добровольцев губернатор.