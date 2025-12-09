«Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет». Лукашенко заявил, сможет ли Литва развязать конфликт с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 9 декабря, на заседании Совета безопасности заявил, сможет ли Литва развязать конфликт с Беларусью. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава Беларуси отреагировал на ситуации с литовскими грузовиками, которые остались в Беларуси. Он уточнил, что литовская сторона должна вернуть Беларуси, чтобы вернуть большегрузы.
— Поэтому не надо «на дурницу» кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет, — предупредил Александр Лукашенко.
Он заметил, что названная тема лежит в плоскости переговоров между Беларусью Литвой, в плоскости соглашений между двумя странами.
— Хотите нормальных отношений? Давайте выстраивать эти нормальные отношения по всем направлениям. Мы к этому готовы. Спихнуть на нас эту проблему, перебросить мяч на нашу сторону не получится, — предупредил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси подчеркнул, что глубоко погружен в проблему и больше всего его беспокоит, зачем литовская сторона это делает:
— Сказать, что они дураки, — не скажешь. Много умных людей, думают над этим. Если они пытаются развязать какой-то здесь конфликт, вряд ли у них что-то получится. Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди.
Лукашенко заявил, если Литва хочет нормальных отношений, то нужно сесть за стол переговоров и обсуждать данные проблемы. Он уточнил, что Беларусь к этому готова.
— Других вариантов нет. И вряд ли будут, — обратил внимание президент.
Ранее МИД сказал, что Беларусь предложила Литве сесть за стол переговоров в Вене.
Тем временем власти соседней с Беларусью Литвы ввели режим ЧС из-за метеозондов.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».