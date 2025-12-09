Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас считает провокацией обвинения США в нарушении свободы слова в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас назвала провокацией обвинения президента США Дональда Трампа в адрес ЕС в нарушениях в Европе свободы слова. Об этом она заявила на слушаниях в Комитете Европарламента по иностранным делам.

Источник: Reuters

«Мне представляется, что эти заявления являются провокацией», — сказала Каллас в ответ на вопрос об обвинениях Вашингтона в адрес Брюсселя в ограничении свободы слова в Интернете после того, как на X был наложен штраф в €120 млн за «несоблюдение Акта цифровых услуг ЕС».

Каллас высказала мнение, что ЕС является «самой сутью свободы слова» и призвала США искать нарушения свободы слова «в других местах».

Ранее Трамп раскритиковал штраф, наложенный Европейской комиссией на платформу X, и предупредил, что Европа «движется в очень плохом направлении».

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше