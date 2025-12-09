Каллас считает провокацией обвинения США в нарушении свободы слова в ЕС

«Мне представляется, что эти заявления являются провокацией», — сказала Каллас в ответ на вопрос об обвинениях Вашингтона в адрес Брюсселя в ограничении свободы слова в Интернете после того, как на X был наложен штраф в €120 млн за «несоблюдение Акта цифровых услуг ЕС».
Каллас высказала мнение, что ЕС является «самой сутью свободы слова» и призвала США искать нарушения свободы слова «в других местах».
Ранее Трамп раскритиковал штраф, наложенный Европейской комиссией на платформу X, и предупредил, что Европа «движется в очень плохом направлении».