Лукашенко сказал, почему в Беларусь решили вернуть ядерное оружие

Александр Лукашенко отметил, Беларусь не хочет войны и никого не считает своими противниками и соперниками. Он заметил, что, несмотря на это, белорусская сторона готовиться к тому, чтобы ее не было (подробнее — здесь). По словам главы Беларуси, об это было сказано тысячу раз и Беларусь об этом открыто и решительно заявляла.