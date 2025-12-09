Лукашенко сказал, почему в Беларусь решили вернуть ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 декабря на заседании Совета безопасности сказал, почему в Беларусь решили вернуть ядерное оружие. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко отметил, Беларусь не хочет войны и никого не считает своими противниками и соперниками. Он заметил, что, несмотря на это, белорусская сторона готовиться к тому, чтобы ее не было (подробнее — здесь). По словам главы Беларуси, об это было сказано тысячу раз и Беларусь об этом открыто и решительно заявляла.
Президент обратил внимание, что интересы страны просты: они не простираются за пределы границ Беларуси, а все внутри государства. Он также заявил, что в качестве наиважнейшего направления в Беларуси рассматривают вопросы обороны и безопасности:
— Поэтому был поставлен вопрос о возврате нам ядерного оружия, что мы и сделали. О размещении на боевое дежурство самых современных комплексов российского производства. Мы имеем полное взаимопонимание и поддержку России. Поэтому мы вместе и будем стараться защитить нашу страну.
Кстати, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович подтвердил, что «Орешник» едет в Беларусь.
Ранее Александр Лукашенко заявил, сможет ли Литва развязать конфликт с Беларусью: «Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет».
Тем временем Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».