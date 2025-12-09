Мэр Казани: «Каждый из вас — не просто семья, а большой пример уважения к традициям, к истории нашего народа»

Обращаясь к собравшимся, Ильсур Метшин отметил особую роль больших семей в жизни города и страны. «Каждый из вас — не просто семья, а большой пример уважения к традициям, к истории нашего народа, образец сохранения и передачи подрастающим поколениям непреходящих ценностей и правильных установок. Именно в таких деятельных и социально ответственных ячейках нашего общества растут добрые, открытые миру дети, готовые к созиданию», — подчеркнул мэр.