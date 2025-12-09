Мэр Казани: «Каждый из вас — не просто семья, а большой пример уважения к традициям, к истории нашего народа»

Сегодня в Казанской ратуше состоялось торжественное чествование многодетных семей города, приуроченное ко Дню героев Отечества. Самой многочисленной стала семья Китаевых, воспитывающая семерых детей. Мэр Казани Ильсур Метшин вручил семьям благодарственные письма за значительный вклад в сохранение семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения.
Обращаясь к собравшимся, Ильсур Метшин отметил особую роль больших семей в жизни города и страны. «Каждый из вас — не просто семья, а большой пример уважения к традициям, к истории нашего народа, образец сохранения и передачи подрастающим поколениям непреходящих ценностей и правильных установок. Именно в таких деятельных и социально ответственных ячейках нашего общества растут добрые, открытые миру дети, готовые к созиданию», — подчеркнул мэр.
Самой многочисленной среди награжденных стала семья Китаевых, воспитывающая семерых детей. Супруги Эльмир и Марьям Китаевы прибыли на церемонию полным составом. «Семья — самая большая ценность для человека. Все в жизни может измениться, но всегда останутся те люди, которые искренне тебя любят», — рассказал Эльмир Китаев.
Супруги активно совмещают воспитание детей с общественной и профессиональной деятельностью. Марьям Китаева — практикующий психолог, общественный деятель и организатор благотворительного клуба мам, который оказывает поддержку женщинам в декрете. Кроме того, она выступает меценатом проекта по возрождению родников в Татарстане.
Глава семьи, Эльмир Китаев, недавно получил признание за свою роль отца, став победителем конкурса «Отец года 2025» в номинации «Папа космос».
Говоря о будущем, Китаевы не исключают пополнения в семье. «Важно не количество детей, а то, как ты к ним относишься», — отметил многодетный отец.
«Я думаю, что на примере нашей семьи, мы имеем возможность вдохновлять других людей на создание таких же больших, счастливых, дружных и улыбающихся семей», — заключила Марьям Китаева.
В числе награжденных семей была представлена и семья Варламовых-Федоровых, у них шестеро детей. Марина Варламова — доцент кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики КФУ (Высшая школа русской филологии и культуры им. Л. Толстого). Она обучает русскому языку иностранных студентов. Марина награждена знаком «Ана даны — Материнская слава» и стала лауреатом конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» в номинации «Женщина — мать».
Виктор Федоров, муж Марины, работает ведущим программистом в Департаменте информатизации КФУ. Он также руководит кружком по выжиганию и моделированию в воскресной школе Казанского Богородицкого монастыря.
За воспитание шестерых детей супруги Варламовы-Федоровы награждены медалью «Родительская слава».
Семья Хусаиновых, воспитывающая четверых детей, отмечена за многогранную деятельность. Супруги стали победителями республиканского конкурса «Без бергэ», призерами фестиваля «Эхо веков в истории семьи» и обладателями звания «Лучшая педагогическая династия». Лилия Хусаинова более 15 лет руководит музыкальным направлением в детском саду № 365, а ее супруг Руслан известен как организатор городских праздничных мероприятий и ведущий концертов.
Награду также получила семья Габдуллиных, воспитывающая троих детей. Розалия Габдуллина успешно совмещает материнство с научной карьерой: она кандидат технических наук, автор более 50 научных публикаций и четырех патентов. Розалия является обладателем престижных стипендий, включая стипендии В. Потанина, мэра Казани, Правительства РФ и Специальной государственной стипендии РТ.
Отдельное внимание было уделено семье Романовых, у них трое детей. Глава семьи — Тимур Романов — участник специальной военной операции, начальник медицинской службы мотострелкового полка, удостоен звания «Герой Донецкой Народной Республики» за проявленные смелость и героизм. Он также награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу».
Особым моментом церемонии стало чествование семьи Волконадских, отметивших в этом году золотой юбилей семейной жизни. Александр и Наталья познакомились в 1974 году. Они сыграли свадьбу через год. Вскоре у пары родились двое сыновей. Сегодня они — счастливые бабушка и дедушка, воспитывающие четверых внучек и двоих внуков.
В рамках церемонии сотрудники ЗАГС также торжественно вручили свидетельство о рождении новорожденной дочери молодой маме Алие Резяповой. Девочка, появившаяся на свет всего месяц назад, получила имя Сати.