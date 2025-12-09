Губернатор Бочаров принял участие в торжественном собрании в Кремле

Как рассказали в администрации региона, на торжественное собрание пригласили более 200 человек, проявивших мужество и героизм и награжденные за это орденами и медалями. В зале собрались Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества. Напомним, в июле 1996 Андрею Бочарову присвоили звание Героя России. В этом году Путин наградил губернатора Бочарова орденом «За заслуги перед Отечеством».