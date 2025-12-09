Ричмонд
Глава Генштаба ВС Белоруссии рассказал об обстановке вокруг страны

МИНСК, 9 дек — РИА Новости. Обстановка вокруг Белоруссии в настоящее время еще более сложная, чем была в июне 1941 года в преддверии начала Великой Отечественной войны, заявил журналистам начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко после заседания Совета безопасности.

Источник: Министерство Обороны Республики Беларусь

«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника», — цитирует слова Муравейко агентство Белта.

По его словам, сегодня те факторы, которые влияли на обстановку войны в 1941 году, не являются доминирующими.

«Сегодня преобладают взаимные непонятные претензии, работает санкционная политика, которая ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет. Запад фактически готовится к войне. Поэтому звучит реваншистская направленность в риторике западных политиков, активно проводятся мероприятия по совершенствованию и развитию вооруженных сил, закупается современное вооружение и так далее», — сказал начальник генштаба.

По его словам, для разрешения этого процесса президент Белоруссии предлагал садиться за стол переговоров и договариваться.

«Пока, к сожалению, данный здравый смысл в Европе не преобладает. Будем надеяться, что в скором будущем … страны сядут за стол переговоров, и начнут уменьшать агрессивную риторику и агрессивные действия», — сказал начальник генштаба.

На уточняющий вопрос, есть ли все-таки у белорусских военных надежда на мир, Муравейко ответил:

«У нас не надежда на мир, а уверенность в том, что мы сохраним этот мир. И в том, что здравый смысл и голос нашей страны, и здравых стран, которые отстаивают мир, будет звучать гораздо громче, чем голос тех, кто хочет войны».

Совет безопасности, заседание которого провел во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, обсуждал, в частности, милитаризацию Евросоюза.

