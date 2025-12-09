Жена Макрона попала в скандал из-за нецензурных выражений

7 декабря акция протеста прервала выступление комика Ари Абиттана, зрительницей которого была первая леди Франции.
Активисты обвинили Абиттана в преступлении, о котором скандировали в своих лозунгах. Поводом послужило уголовное дело об изнасиловании 23-летней девушки, возбужденное против комика в 2021 году и закрытое в 2023 году. «Лента.ру» сообщает, что апелляция, поданная в этом году, оставила решение в силе.
За кулисами Ари признался Брижит, что был сильно напуган произошедшим.
«Не переживай, если там будут эти тупые ****, мы вышвырнем их отсюда», — приводит слова Брижит Макрон «Лента.ру».
Резкие высказывания первой леди Франции вызвали волну критики в интернете. Представитель Макрон, пытаясь смягчить ситуацию, заявил, что ее слова не стоит понимать буквально, а исключительно как протест против радикальных методов активистов, сорвавших концерт Абиттана.