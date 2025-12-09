Жена Макрона попала в скандал из-за нецензурных выражений

Активисты обвинили Абиттана в преступлении, о котором скандировали в своих лозунгах. Поводом послужило уголовное дело об изнасиловании 23-летней девушки, возбужденное против комика в 2021 году и закрытое в 2023 году. «Лента.ру» сообщает, что апелляция, поданная в этом году, оставила решение в силе.