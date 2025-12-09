Украина, третья мировая, мигранты: ключевые заявления Трампа

Трамп пожаловался на высокую нагрузку на работе — он объяснил, что вынужден общаться с 200 конгрессменами, 53 сенаторами, политиками из 212 стран, так что времени на семью не остается. Также он упрекнул члена республиканской партии в Нижней палате Конгресса Марджори Тейлор Грин в назойливости из-за ее частых звонков и назвал ее «человеком с низким IQ».