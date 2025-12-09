Украина, третья мировая, мигранты: ключевые заявления Трампа

Конфликт на Украине
«Если бы я был президентом, этого конфликта не случилось бы», — сказал Дональд Трамп в разговоре с журналистом Politico.
По мнению американского президента, противостояние на Украине могло бы перерасти в третью мировую, но сейчас «этого, скорее всего, не произойдет».
Трамп подчеркнул, что Зеленский проигрывает и ему пора взять себя в руки и начать соглашаться на те предложения, которые ему поступают в рамках разрешения украинского кризиса.
Президент США признал, что в противостоянии Москвы и Киева более выгодные позиции у российской стороны. Он уточнил, что киевские власти проигрывают, потому что потеряли значительные территории — «много хорошей земли», что «нельзя назвать победой».
«Я думаю, сейчас подходящий момент для проведения выборов на Украине», — считает Трамп. Он подчеркнул, что военные действия — не повод отказываться от проведения голосования, так как у украинского народа «должен быть выбор».
Трамп сказал, что Зеленский похож на шоумена США 19 века Финеаса Тейлора Барнума — организатора бродячего цирка, который, по словам президента, мог продать что угодно и когда угодно. Он назвал украинского президента «отличным торгашом», который получил от США $350 млрд на военные нужды, а в результате потерял 25% территории страны.
Политик упрекнул Европу в том, что там только «говорят» об Украине, но ничего не делают, а война продолжается.
Президент отметил, что отказаться от Крыма Украину заставил Барак Обама — президент США с 2009 по 2017 годы. Трамп добавил, что Крым красивый, там «все самое лучшее».
Он отметил, что Украина не должна получить членство в НАТО, и понимание этого возникло давно. Он уточнил, что стран, которые могли бы вступить в военный блок, «осталось не так много».
Проблема незаконной миграции
США не в состоянии разместить у себя десятки миллионов людей, получивших гражданство по праву рождения. Законодательство о гражданстве первоначально разрабатывалось для оформления детей рабов после Гражданской войны и требует изменений.
Европейские политики «разрушают» свои страны, допуская мигрантов. По словам Трампа, контролируют ситуацию только главы Венгрии и Польши.
В качестве примера неудачной миграционной политики Трамп привел Лондон. По словам президента, столицу Британии возглавляет «ужасный, некомпетентный мэр Хан».
Хозяин Белого дома считает, что многие государства Европы станут «нежизнеспособными», потому что их миграционная политика — это катастрофа.
Международные отношения
Лидеры из Европы обращаются к Трампу как посреднику, если требуется разрешить разногласия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Он непростой человек», — объяснил Трамп.
Он заявил, что выстроил «хорошие отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином, благодаря чему решил проблемы с поставками редкоземельных металлов и магнитов.
Американский лидер отметил, что большую часть конфликтов в разных странах он погасил, не выходя из своего кабинета, в ходе телефонных переговоров.
Трамп пожаловался на высокую нагрузку на работе — он объяснил, что вынужден общаться с 200 конгрессменами, 53 сенаторами, политиками из 212 стран, так что времени на семью не остается. Также он упрекнул члена республиканской партии в Нижней палате Конгресса Марджори Тейлор Грин в назойливости из-за ее частых звонков и назвал ее «человеком с низким IQ».
Борьба с наркотрафиком
Президент добавил, что «дни Мадуро сочтены», но не ответил на вопрос о возможной наземной операции Пентагона в Венесуэле.
Торговые отношения
Трамп объяснил, что продолжит регулировать тарифную политику США — снизит часть введенных торговых пошлин, но некоторые, напротив, увеличит.
Он уточнил, что США после корректировок тарифной политики смогут реанимировать свой автопром, так как крупные автоконцерны возвращают свои производства в Америку и создают для американцев новые рабочие места.