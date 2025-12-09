Лукашенко отреагировал на решения политиков Запада: «Они к психиатру ходят?»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, которое состоялось 9 декабря, отреагировал на решения политиков Запада. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко обратил внимание, что Польша, Германия, а также небольшие страны, с которыми граничит Беларусь, они не только увеличивают свои военные бюджеты, но пытаются увеличить армию примерно в два раза:
— Встает простой земной вопрос: если кто-то что-то делает, значит, ему для чего-то это надо. Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси… Вот, знаете, мы им создаем такие глобальные проблемы, что надо тратить миллиарды долларов на вооружение и расширение армии.
Президент заявил, что Беларусь ни на кого не собирается нападать. Он уточнил, что ему также известная позиция России. Александр Лукашенко допустил, что указанные траты необходимо чем-то обосновать, в том время, когда народ нищает и закрываются родильные отделения, больницы, когда на образование не хватает денег, когда на жилищно-коммунальные услуги растут непомерно (примерно в 5% раз выросли), когда обрезают электрические провода, по которым идет электроэнергия дешевая.
— Насколько я знаю, сегодня некоторые страны уже пытаются разобрать железнодорожные пути, чтобы прервать отношения с нами и с Россией. Ну это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, — пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать, — заявил Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, сможет ли Литва развязать конфликт с Беларусью: «Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет».
Тем временем Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».
А еще Лукашенко отреагировал на ситуацию с литовскими грузовиками, которые остались в Беларуси: «Если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально».