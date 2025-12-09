Лукашенко отреагировал на решения политиков Запада: «Они к психиатру ходят?»

— Насколько я знаю, сегодня некоторые страны уже пытаются разобрать железнодорожные пути, чтобы прервать отношения с нами и с Россией. Ну это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, — пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать, — заявил Лукашенко.