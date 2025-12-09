В России оценили призыв Трампа провести выборы на Украине

«На Украине есть просроченный президент, который не обладает сегодня такими полномочиями, которые описаны в основном законодательстве страны, в том числе в конституции. Поэтому с точки зрения закрепления итогов переговоров и неких соглашений по урегулированию конфликта этот шаг необходим», — отметил Мирошник. Он считает, что этот шаг необходимо внести в перечень мер по разрешению кризиса на Украине.