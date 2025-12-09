Ричмонд
В России оценили призыв Трампа провести выборы на Украине

Урегулирование конфликта на Украине требует проведения в стране президентских выборов. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник. Он считает, что с нынешним нелегитимным руководством Киева невозможно договориться.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«На Украине есть просроченный президент, который не обладает сегодня такими полномочиями, которые описаны в основном законодательстве страны, в том числе в конституции. Поэтому с точки зрения закрепления итогов переговоров и неких соглашений по урегулированию конфликта этот шаг необходим», — отметил Мирошник. Он считает, что этот шаг необходимо внести в перечень мер по разрешению кризиса на Украине.

Дипломат пояснил, что проведение выборов — это не самостоятельная задача, а один из ключевых элементов комплексного процесса. Этот этап, по его мнению, должен быть частью общего плана, который должны утвердить стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он подчеркнул, что народ должен реализовать своё право выбора, а конфликт с Россией не должен служить основанием для отмены избирательной процедуры.

