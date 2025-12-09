«Некоторые страны уже пытаются разобрать железнодорожные пути». Лукашенко высказался о решениях западных политиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности оценил идею западных политиков разобрать железную дорогу. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства отметил, что Польша, Германия и другие небольшие страны, с которыми граничит Беларусь, увеличивают свои бюджеты, а также пытаются увеличить примерно в два раза армию. Он допустил: если кто-то что-то делает, то ему это для чего-то нужно. Александр Лукашенко отметил, что не станут данные страны просто так тратить деньги «как они говорят, противостояние России и Беларуси».
Президент высказал мнение, что указанные траты необходимо чем-то обосновать, когда существует ряд проблем. Среди них — закрытие родильных отделений, больниц, нехватка денег на образование, рост ЖКУ другие.
— Насколько я знаю, сегодня некоторые страны уже пытаются разобрать железнодорожные пути, чтобы прервать отношения с нами и с Россией. Ну это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, — пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать, — обратил внимание глава Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко прокомментировал претензии Литвы к Беларуси из-за метеозондов с сигаретами: «То, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально».
Также Лукашенко отреагировал на ситуацию с литовскими грузовиками, которые остались в Беларуси: «Если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально».
А еще Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной.