Путин встречается с членами СПЧ

17:46 ⚡Россия не может потерять молодое поколение граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут нажимать кнопочку, заявил Путин.
17:43 ?Не использовать возможности ИИ — значит проиграть все, что нам дорого, но и бездумное использование может привести к тому же, предупредил Путин.
Бездумное использование возможностей ИИ грозит в конечном счете утратой идентичности, добавил он.
17:32 Нужно пресекать давление на присяжных и развивать сам институт суда присяжных — Путин.
17:31 Путин пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.
17:25 Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.
Также глава государства предложил продумать меры для трудоустройства инвалидов, в том числе по стимулированию компаний к этому.
17:19 Путин потребовал обеспечить поддержку детей, которые родились после гибели военнослужащего в зоне СВО.
17:17 Путин об участниках СВО и бойцах в приграничье: ~ребята себя не жалеют и защищают интересы России~.
17:15 При поддержке бойцов и членов их семей не нужно делать разницу между СВО и КТО, подчеркнул Путин.
«Какая разница на самом деле, какова юридическая форма этих боевых действий? Боевые действия не отличаются, что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО. Из этого надо исходить», — сказал он.
17:15 ?Путин назвал безобразием случаи выселения членов семей участников СВО из жилья.
Глава государства потребовал разбираться с каждой ситуацией и наказывать виновных.
17:10 ~Никаких экзаменов при переезде в РФ русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно быть~, заявил Путин.
«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», — отметил он.
17:09 Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в российские школы для русскоговорящих детей соотечественников.
17:07 Путин заявил о необходимости оказывать помощь бездомным без бюрократии и с привлечением НКО.
17:03 ❗СПЧ продолжает собирать материалы о преступлениях ВСУ, подготовлено уже 26 документов, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
17:01 Путин указал на необходимость адаптации ветеранов СВО и контртеррористической операции.
17:00 СПЧ непримирим к русофобии, много для защиты соотечественников сделал покойный Кирилл Вышинский, заявил Путин.
16:58 ⚡Путин рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге парламентских выборов в России в 2026 году.
16:57 ❗Второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством обсуждается, на подходе и третий, сообщил Путин.
16:56 ~Голос СПЧ в защиту прав человека убедительно и веско звучит на международной арене~ — Путин.
16:55 Путин отметил роль СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом и непримиримость с русофобией.
16:54 ?Путин назвал контроль за реализацией нацпроектов одной из ключевых задач СПЧ.
16:53 За планами и цифрами важно видеть человека, заявил глава государства.
16:52 Путин: Нужно обладать большим терпением, чтобы добиться справедливости и четкого результата.
16:51 Владимир Путин открыл традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
13:20 По словам Пескова, на заседании члены СПЧ обсудят с президентом защиту прав участников СВО и членов их семей и проблемы реабилитации инвалидов.
Также в числе тем: риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах, правила дорожного движения для курьеров и система проактивного предоставления социальной поддержки, паллиативной помощи.
13:10 Накануне заседания, 8 декабря, российский президент подписал указ о ротации в СПЧ.
Новые члены совета:
Исключены из СПЧ:
13:00 Президент России Владимир Путин проведет 9 декабря заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин встречается с членами СПЧ ежегодно, заседания с его участием обычно приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.