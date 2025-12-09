Путин встречается с членами СПЧ

Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по правам человека (СПЧ). По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят защиту прав участников СВО и членов их семей, проблемы реабилитации инвалидов, а также риски применения искусственного интеллекта и даже правила дорожного движения для курьеров. Накануне заседания, 8 декабря, глава государства изменил состав совета: из него исключили пятерых человек, а добавили четверых.