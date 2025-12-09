Ричмонд
Путин встречается с членами СПЧ

Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по правам человека (СПЧ). По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят защиту прав участников СВО и членов их семей, проблемы реабилитации инвалидов, а также риски применения искусственного интеллекта и даже правила дорожного движения для курьеров. Накануне заседания, 8 декабря, глава государства изменил состав совета: из него исключили пятерых человек, а добавили четверых.

Источник: Газета.Ру

17:46 ⚡Россия не может потерять молодое поколение граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут нажимать кнопочку, заявил Путин.

17:43 ?Не использовать возможности ИИ — значит проиграть все, что нам дорого, но и бездумное использование может привести к тому же, предупредил Путин.

Бездумное использование возможностей ИИ грозит в конечном счете утратой идентичности, добавил он.

17:32 Нужно пресекать давление на присяжных и развивать сам институт суда присяжных — Путин.

17:31 Путин пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки на помилование впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления.

17:25 Путин пообещал обсудить вопросы адаптации инвалидов с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Также глава государства предложил продумать меры для трудоустройства инвалидов, в том числе по стимулированию компаний к этому.

17:19 Путин потребовал обеспечить поддержку детей, которые родились после гибели военнослужащего в зоне СВО.

17:17 Путин об участниках СВО и бойцах в приграничье: ~ребята себя не жалеют и защищают интересы России~.

17:15 При поддержке бойцов и членов их семей не нужно делать разницу между СВО и КТО, подчеркнул Путин.

«Какая разница на самом деле, какова юридическая форма этих боевых действий? Боевые действия не отличаются, что в зоне специальной военной операции, что в зоне КТО. Из этого надо исходить», — сказал он.

17:15 ?Путин назвал безобразием случаи выселения членов семей участников СВО из жилья.

Глава государства потребовал разбираться с каждой ситуацией и наказывать виновных.

17:10 ~Никаких экзаменов при переезде в РФ русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно быть~, заявил Путин.

«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», — отметил он.

17:09 Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в российские школы для русскоговорящих детей соотечественников.

17:07 Путин заявил о необходимости оказывать помощь бездомным без бюрократии и с привлечением НКО.

17:03 ❗СПЧ продолжает собирать материалы о преступлениях ВСУ, подготовлено уже 26 документов, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

17:01 Путин указал на необходимость адаптации ветеранов СВО и контртеррористической операции.

17:00 СПЧ непримирим к русофобии, много для защиты соотечественников сделал покойный Кирилл Вышинский, заявил Путин.

16:58 ⚡Путин рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге парламентских выборов в России в 2026 году.

16:57 ❗Второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством обсуждается, на подходе и третий, сообщил Путин.

16:56 ~Голос СПЧ в защиту прав человека убедительно и веско звучит на международной арене~ — Путин.

16:55 Путин отметил роль СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом и непримиримость с русофобией.

16:54 ?Путин назвал контроль за реализацией нацпроектов одной из ключевых задач СПЧ.

16:53 За планами и цифрами важно видеть человека, заявил глава государства.

16:52 Путин: Нужно обладать большим терпением, чтобы добиться справедливости и четкого результата.

16:51 Владимир Путин открыл традиционное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

13:20 По словам Пескова, на заседании члены СПЧ обсудят с президентом защиту прав участников СВО и членов их семей и проблемы реабилитации инвалидов.

Также в числе тем: риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах, правила дорожного движения для курьеров и система проактивного предоставления социальной поддержки, паллиативной помощи.

13:10 Накануне заседания, 8 декабря, российский президент подписал указ о ротации в СПЧ.

Новые члены совета:

▪️ председатель совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова
▪️ советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко
▪️ ректор МПГУ Алексей Лубков
▪️ председатель «Гражданского комитеат России» Артур Шлыков.

Исключены из СПЧ:

▪️ исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский (посмертно)
▪️ председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов
▪️ директор АНО «Авторский психологический центр “Мир семьи” Ирина Киркора
▪️ экс-директор Государственного музея истории ГУЛАГа, глава Фонда памяти Роман Романов
▪️ председатель правления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс.

13:00 Президент России Владимир Путин проведет 9 декабря заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин встречается с членами СПЧ ежегодно, заседания с его участием обычно приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

