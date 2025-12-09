В Госдуме объяснили, почему переговоры с Киевом зашли в тупик

Депутат прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о ходе консультаций по поводу мирного плана Белого дома. Украинский лидер отметил, что территориальный вопрос продолжает оставаться нерешенным, по нему Киев категорически не готов соглашаться, пишет «Лента.ру».
Дмитрий Новиков считает, что отказ Зеленского от компромисса и позиция украинских властей свидетельствуют об их нежелании продвигать и продолжать переговорный процесс.
Парламентарий обратил внимание, что пока Киев выстраивает свою позицию в соответствии с предложениями Европы, так как ждет крупных траншей, обещанных Евросоюзом.
«После того, как эти деньги будут переданы Зеленскому, он будет оглядываться уже не только на позицию Европы, но и на позицию Вашингтона, которая все-таки подталкивает к договоренностям», — объяснил он.
Новиков добавил, что пока украинские власти вынуждены следовать рекомендациям Брюсселя, а не выполнять требования Вашингтона.
8 декабря Владимир Зеленский заявил, что концепция Белого дома об урегулировании конфликта Украины и России требует дальнейших обсуждений. Он выразил несогласие с предложениями о передаче территорий восточных регионов Москве.