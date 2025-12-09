Ричмонд
Фермеры Молдовы вновь заявили о протестах: Государство игнорирует кризис в сельском хозяйстве

Ассоциация «Сила фермеров» объявила о проведении протеста перед зданием правительства.

Источник: Комсомольская правда

Фермеры объявляют о проведении превентивного протеста перед зданием правительства 10 декабря 2025 года — пишет t.me/wtfmoldova.

Начало в 10.30.

Организатор — объединение «Сила фермеров».

Чего добиваются фермеры:

— моратория на принудительное взыскание задолженности с фермеров, объявивших себя техническим банкротом;

— внедрения эффективных механизмов финансирования для всех фермеров (реальный возврат НДС, возврат акциза на дизельное топливо, выделение 628 миллионов леев из фонда сельскохозяйственных субсидий в виде погектарной выплаты и т. д.).

— отмены Закона о сельскохозяйственных палатах.

