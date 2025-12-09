Фермеры Молдовы вновь заявили о протестах: Государство игнорирует кризис в сельском хозяйстве

Фермеры объявляют о проведении превентивного протеста перед зданием правительства 10 декабря 2025 года — пишет t.me/wtfmoldova.
Начало в 10.30.
Организатор — объединение «Сила фермеров».
Чего добиваются фермеры:
— моратория на принудительное взыскание задолженности с фермеров, объявивших себя техническим банкротом;
— внедрения эффективных механизмов финансирования для всех фермеров (реальный возврат НДС, возврат акциза на дизельное топливо, выделение 628 миллионов леев из фонда сельскохозяйственных субсидий в виде погектарной выплаты и т. д.).
— отмены Закона о сельскохозяйственных палатах.
