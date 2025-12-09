NYT: США передали Мексике список «российских шпионов»

По данным NYT, посольство России в Мехико является одним из крупнейших в мире: в нем числятся 85 дипломатов, тогда как в посольстве Мексики в Москве трудятся всего 16 дипломатов. ЦРУ, как утверждает газета, собрало обширные досье на сотрудников российского посольства, с подробной информацией об их прошлых должностях и об их якобы разведывательных операциях в Европе и США.