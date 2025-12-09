Ричмонд
NYT: США передали Мексике список «российских шпионов»

В США в 2022 году заявили, что Мексика стала «пристанищем для российских шпионов». Мексики категорически отвергла это заявление, тогда ЦРУ передало ей список из более чем 20 фамилий, утверждает американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в этом списке были фамилии «российских шпионов, выдававших себя за дипломатов». «Сейчас в Мексике собралась большая часть сотрудников ГРУ, которые были рассредоточены по всему миру… Они очень внимательно отслеживают возможности для… влияния в США», — сказал в сенате в марте 2022 года генерал Глен Ванхерк, тогда глава Северного командования вооруженных сил США.

Однако мексиканские власти, получив этот список, отказались выдворить «российских шпионов» из страны и сочли опасения США «паранойей».

Марсело Эбрард, тогдашний министр иностранных дел Мексики, отмахнулся от этих опасений, заявив, что «русские в списке Вашингтона не являются проблемой». Даже после того как прошлой осенью в Мексике вступил в должность новый президент, находившиеся в стране «российские шпионы» не были высланы, сетует американское издание.

Мы сообщили им имена российских шпионов, которые выдавали себя за дипломатов в посольстве в Мехико. Это были опытные шпионы, которые участвовали в сложных операциях по всей Европе.

Хуан Гонсалес
директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности при администрации Байдена

По данным NYT, посольство России в Мехико является одним из крупнейших в мире: в нем числятся 85 дипломатов, тогда как в посольстве Мексики в Москве трудятся всего 16 дипломатов. ЦРУ, как утверждает газета, собрало обширные досье на сотрудников российского посольства, с подробной информацией об их прошлых должностях и об их якобы разведывательных операциях в Европе и США.

Согласно NYT, Россия давно использует Мексику в качестве базы для разведывательных операций, за что во время холодной войны страна даже получила прозвище «латиноамериканская Вена».

С начала боевых действий на Украине Россия, как утверждают официальные лица США, значительно активизировала разведывательную деятельность в Мексике. «Российских шпионов и их кураторов», по словам американцев, можно встретить среди «туристов, любителей позагорать и заняться серфингом». Они якобы передают разведданные, собранные в США, а Мексику используют, чтобы «ускользнуть» от сложных систем наблюдения Вашингтона.

«Значение этого региона для России стремительно растет. Эти страны находятся на переднем крае борьбы за подлинный суверенитет Латинской Америки», — заявил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, посетивший ряд стран Латинской Америки в прошлом году.

Терпимость Мексики к России, по словам американских официальных лиц, может отражать политику ее правящей партии, представители которой с глубоким подозрением относятся к США из-за их истории вторжений, переворотов и кампаний влияния в Латинской Америке.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ, поскольку США поддержали Украину, Россия сочла разумным «наладить сотрудничество» с соседями США. «Мексика — это ворота в Латинскую Америку, и русские это знают», — добавил он.

Все это побудило посольство США в Мехико летом этого года назначить своего первого «наблюдателя за Россией». Российское посольство в Мексике, со своей стороны, сообщило, что российские дипломатические представительства часто становятся объектом необоснованных обвинений в шпионаже и что у России и Мексики широкий спектр двусторонних отношений.

