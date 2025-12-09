NYT: США передали Мексике список «российских шпионов»

Согласно статье, в этом списке были фамилии «российских шпионов, выдававших себя за дипломатов». «Сейчас в Мексике собралась большая часть сотрудников ГРУ, которые были рассредоточены по всему миру… Они очень внимательно отслеживают возможности для… влияния в США», — сказал в сенате в марте 2022 года генерал Глен Ванхерк, тогда глава Северного командования вооруженных сил США.
Марсело Эбрард, тогдашний министр иностранных дел Мексики, отмахнулся от этих опасений, заявив, что «русские в списке Вашингтона не являются проблемой». Даже после того как прошлой осенью в Мексике вступил в должность новый президент, находившиеся в стране «российские шпионы» не были высланы, сетует американское издание.
Мы сообщили им имена российских шпионов, которые выдавали себя за дипломатов в посольстве в Мехико. Это были опытные шпионы, которые участвовали в сложных операциях по всей Европе.
По данным NYT, посольство России в Мехико является одним из крупнейших в мире: в нем числятся 85 дипломатов, тогда как в посольстве Мексики в Москве трудятся всего 16 дипломатов. ЦРУ, как утверждает газета, собрало обширные досье на сотрудников российского посольства, с подробной информацией об их прошлых должностях и об их якобы разведывательных операциях в Европе и США.
С начала боевых действий на Украине Россия, как утверждают официальные лица США, значительно активизировала разведывательную деятельность в Мексике. «Российских шпионов и их кураторов», по словам американцев, можно встретить среди «туристов, любителей позагорать и заняться серфингом». Они якобы передают разведданные, собранные в США, а Мексику используют, чтобы «ускользнуть» от сложных систем наблюдения Вашингтона.
«Значение этого региона для России стремительно растет. Эти страны находятся на переднем крае борьбы за подлинный суверенитет Латинской Америки», — заявил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, посетивший ряд стран Латинской Америки в прошлом году.
По словам бывшего сотрудника ЦРУ, поскольку США поддержали Украину, Россия сочла разумным «наладить сотрудничество» с соседями США. «Мексика — это ворота в Латинскую Америку, и русские это знают», — добавил он.
Все это побудило посольство США в Мехико летом этого года назначить своего первого «наблюдателя за Россией». Российское посольство в Мексике, со своей стороны, сообщило, что российские дипломатические представительства часто становятся объектом необоснованных обвинений в шпионаже и что у России и Мексики широкий спектр двусторонних отношений.