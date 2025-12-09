Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, куда летел беспилотник из Литвы, упавший в Гродно

— Естественно, по дипломатическим каналам руководство Литвы уведомлено. Ответа, по-моему, не последовало. Мы им говорим: хотите найти решение этого вопроса, надо садиться за стол переговоров. Надо искать контрабандистов на территории Литвы, которые организуют прежде всего это. Искать тех, кто помогает им на территории Беларуси. Но без конструктивного взаимодействия спецслужб, правоохранительных органов этот вопрос решить нельзя, — отметил Александр Вольфович.