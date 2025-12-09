Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, куда летел беспилотник из Литвы, упавший в Гродно

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире «Первого информационного телеканала» раскрыл, куда летел упавший в Гродно беспилотник из Литвы.
Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт 1 декабря, когда все случилось, заметила: президент Беларуси Александр Лукашенко был детально проинформирован об инциденте с литовским БПЛА в Гродно и поставил соответствующие задачи. В день, когда все произошло, глава государства находился в большой командировке.
Госсекретарь уточнил, что президент поставил задачу провести детальное расследование данного инцидента, уточнив, что факты есть.
— Траектория, которая заложена в мозги этого беспилотного летательного аппарата, была четко вскрыта. Беспилотник взлетел с территории Литвы. Как это можно назвать, как не провокацией? Вместо того, чтобы урегулировать конфликт, это посыл к разжиганию конфликта, — отметил госсекретарь Совбеза.
По его словам, из ситуации можно было бы раздуть политический скандал, однако Беларусь не хочет ссориться с соседями. Вместе с тем Вольфович сказал про траекторию, упавшего в Гродно литовского беспилотника:
— Траектория была заложена очень интересно: полет по территории Беларуси, а с территории Беларусь залет на территорию Польши. Так что это? Это попытка столкнуть лбами Республику Беларусь и Республику Польша, получается так? Спровоцировать ситуацию. Заложены, естественно, агитационные материалы не совсем хорошего содержания.
Совбез раскрыл, куда летел упавший в Гродно беспилотник из Литвы. Фото: скриншот с видео «Первого информационного телеканала».
Государственный секретарь Совета безопасности заявил, что человек, запускавший БПЛА, был вскрыт по камерам, и сейчас идет поиск оператора. Он отметил, что по линии спецслужб работа продолжается.
— Естественно, по дипломатическим каналам руководство Литвы уведомлено. Ответа, по-моему, не последовало. Мы им говорим: хотите найти решение этого вопроса, надо садиться за стол переговоров. Надо искать контрабандистов на территории Литвы, которые организуют прежде всего это. Искать тех, кто помогает им на территории Беларуси. Но без конструктивного взаимодействия спецслужб, правоохранительных органов этот вопрос решить нельзя, — отметил Александр Вольфович.
Ранее МВД обнародовало маршрут упавшего в Гродно литовского беспилотника. Кроме того, в ведомстве сообщили, что литовский беспилотник сбросил экстремистскую продукцию. И допустили, что литовский дрон над Гродно мог собирать разведывательные данные.
Кроме того, «Первый информационный телеканал» сообщил, что упавший в Гродно литовский дрон из Литвы изготовлен в ФРГ.