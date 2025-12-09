Ричмонд
CNN: администрация Трампа готовит планы действий на случай «непредвиденных обстоятельств» в Венесуэле

После нескольких месяцев кампании давления, в ходе которой американские военные перебросили тысячи военнослужащих и авианосную ударную группу в Карибское море, администрация Дональда Трампа тайно разрабатывает планы действий на случай отстранения Николаса Мадуро от власти, передает американский канал CNN со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным CNN, эти планы включают ряд сценариев, как могли бы действовать США, чтобы заполнить вакуум власти и стабилизировать ситуацию в Венесуэле, если Мадуро добровольно откажется от власти или будет вынужден уйти после ударов США по целям внутри Венесуэлы или других прямых действий.

США в своих планах обязаны определить, в каком объеме и какого рода поддержку они окажут Венесуэле, чтобы не допустить погружения страны в конфликты и хаос, и в какой степени они будут влиять на управление страной. Хотя размещение американских войск на местах маловероятно, даже несмотря на то, что Трамп этого не исключил, по мнению экспертов, необходимы планы экономической поддержки, а также поддержка в области безопасности и разведки.

Такое планирование является четким сигналом о том, что Трамп всерьез рассматривает возможность отстранения Мадуро, полагает CNN.

Трамп, по сведениям канала, пока не принял окончательное решение о «нейтрализации» Мадуро, но в его администрации есть несколько фракций с резко противоположными взглядами на военные или тайные действия по устранению лидера Венесуэлы, пишет издание.

Источники подтвердили CNN, что в конце ноября Трамп действительно выдвинул лидеру Венесуэлы ультиматум, заявив ему, что в интересах Мадуро покинуть страну. Сегодня Трамп вновь заявил, что дни Мадуро во главе страны сочтены, хотя глава Белого дома отказался сообщить, как далеко он готов зайти, чтобы свергнуть венесуэльского коллегу. Он также не исключил возможности прямого участия США в смене режима в Венесуэле.

«Задача федерального правительства — всегда быть готовым к реализации планов А, В и С», — сказал высокопоставленный представитель Белого дома, отметив, что Трамп не стал бы угрожать, не будь у него команды, готовой к любому потенциальному исходу.

Другой источник заявил, что «правительство США несет ответственность за подготовку ко всем сценариям по всему миру». По его словам, эти планы тщательно обсуждаются в Совете национальной безопасности при Белом доме.

Это хороший знак. Если они намерены сменить режим… им нужно с самого начала подготовить альтернативу. В 2003 году в Ираке у США не было четкого плана действий, и администрация Трампа не хочет повторить эту ситуацию.

Марк Канчиан
старший советник Центра стратегических и международных исследований

Более того, собеседники CNN утверждают, что венесуэльская оппозиция, возглавляемая Марией Кориной Мачадо и Эдмундо Гонсалесом, уже давно разработала «100-часовые и 100-дневные» планы действий на случай свержения Мадуро. Эти планы были доведены до сведения различных подразделений администрации Трампа, но «не санкционированы» Белым домом.

