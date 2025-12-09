CNN: администрация Трампа готовит планы действий на случай «непредвиденных обстоятельств» в Венесуэле

США в своих планах обязаны определить, в каком объеме и какого рода поддержку они окажут Венесуэле, чтобы не допустить погружения страны в конфликты и хаос, и в какой степени они будут влиять на управление страной. Хотя размещение американских войск на местах маловероятно, даже несмотря на то, что Трамп этого не исключил, по мнению экспертов, необходимы планы экономической поддержки, а также поддержка в области безопасности и разведки.