Путин заявил о намерении довести СВО до достижения целей

Россия доведет специальную военную операцию (СВО) до достижения ее целей. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы, безусловно, доведем это дело [СВО] до логического завершения, до достижения цели специальной военной операции», — заявил он.

Путин подчеркнул, что Донбасс изначально входил в состав РСФСР, однако затем Владимиром Лениным было принято решение передать территорию Украине. Президент также напомнил о событиях 2014 года.

«Дело в людях. В людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году и против них начали воевать. Причем воевать начали с использования артиллерии, тяжелой техники, танков и самолетов. Вот с чего всё началось», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия пытается закончить этот вооруженный конфликт и вынуждена добиваться этого вооруженным путем.

Ранее, 8 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил цели СВО: освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.

