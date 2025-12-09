Путин заявил о намерении довести СВО до достижения целей

«Мы, безусловно, доведем это дело [СВО] до логического завершения, до достижения цели специальной военной операции», — заявил он.
Путин подчеркнул, что Донбасс изначально входил в состав РСФСР, однако затем Владимиром Лениным было принято решение передать территорию Украине. Президент также напомнил о событиях 2014 года.
«Дело в людях. В людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году и против них начали воевать. Причем воевать начали с использования артиллерии, тяжелой техники, танков и самолетов. Вот с чего всё началось», — сказал Путин.
Он отметил, что Россия пытается закончить этот вооруженный конфликт и вынуждена добиваться этого вооруженным путем.
Ранее, 8 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перечислил цели СВО: освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.