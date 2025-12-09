Лукашенко на ВНС скажет, когда «Орешник» заступит на боевое дежурство в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в Минске 18 и 19 декабря, скажет, когда «Орешник» заступит на боевое дежурство в Беларуси. Об этом в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил министр обороны Виктор Хренин. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».