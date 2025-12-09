Ричмонд
Лукашенко на ВНС скажет, когда «Орешник» заступит на боевое дежурство в Беларуси

Глава Минобороны сказал, что подробности про «Орешник» озвучит Лукашенко на ВНС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в Минске 18 и 19 декабря, скажет, когда «Орешник» заступит на боевое дежурство в Беларуси. Об этом в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил министр обороны Виктор Хренин. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».

Глава Минобороны, на вопрос журналиста о том, когда «Орешник» заступит на боевое дежурство, уточнил:

— Это компетенция и прерогатива президента Республики Беларусь. Ждите Всебелорусского народного собрания, все президент скажет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что комплекс «Орешник» станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре: «Страшное оружие».

