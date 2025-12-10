Социалисты требуют остановить процесс ликвидации сельских школ в Молдове

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Партия социалистов требует от Министерства образования ввести мораторий на реорганизацию школ, а также увеличить финансирование сельских учебных заведений.
Активисты социалистов, а также депутаты парламента и муниципальные советники во вторник провели протест перед зданием Министерства образования в Кишиневе, выступая против инициативы по закрытию 73 школ.
«Мы требуем отставки министра Дана Перчуна, введения моратория на решения о реорганизации школ, увеличения финансирования малых школ на 20% и субсидирования учебных заведений, чтобы районные власти и местные партнеры могли участвовать в их сохранении», — заявили организаторы по итогам митинга.
По словам депутата Влада Батрынчи, экономия на школах измеряется лишь десятками миллионов леев, в то время как страна получает почти два миллиарда евро кредитов от ЕС.
«Согласно образовательному кодексу 2014 года, финансирование учебных заведений зависит от количества учащихся. Мы же требуем, чтобы школы финансировались как учреждения, обеспечивая качественное образование независимо от числа детей», — заявил Батрынча.
Депутат от ПСРМ Владимир Односталко отметил, что закрытие школ в селах обернется вымиранием населенных пунктов и утратой жизненной инфраструктуры:
«Родители работают за границей — это, к сожалению, норма для многих молдавских сел. Дети остаются с бабушкой. Теперь им придется вставать как минимум на полтора часа раньше, садиться в автобус и ехать в другой населенный пункт. Там ты чужой, там ты не в своем селе, непонятно, что с тобой будет», — заявил Односталко во время протеста.
Депутат Алла Урсу-Анточ указала на то, что власть в Молдове ликвидирует интеллектуальный потенциал страны, хотя должна бы вкладывать в него средства. Она напомнила, что 2012−2015 году Майя Санду, будучи министром образования, закрыла более 100 школ.
«Минобразования рассматривает школы не как учреждения, которые обучают и воспитывают людей, а как источник экономии, где можно экономить сколько угодно, не принимая во внимание последствия. Это не простая оптимизация, это жестокий удар по будущему детей в Молдове», — заявила Урсу-Анточ на протесте у правительства.
По ее словам, PAS проведение данной реформы образования фактически способствует исчезновению Молдовы, поскольку демографическая катастрофа в стране сформировалась из-за провальных реформ.
Муниципальный советник от ПСРМ Динарий Кожокару, в свою очередь, также раскритиковал власть за намерение закрывать учебные заведения в селах. По его словам, правительство уже «посеяло раскол» в обществе на религиозной почве, затем лишило финансовых возможностей примаров, а теперь угрожает существованию сел, ликвидируя школы.
«Что останется от этих сел? Сначала церковь разрушили, потом ударили по примарам, а теперь закрывают школы — последний оплот, на котором держится село», — заявил советник.
Он подчеркнул, что тысячи педагогов и сотрудников вспомогательного персонала рискуют остаться без работы, а села — без будущего.
Учителя, присутствовавшие на акции протеста, добавили, что реформы не должны проводиться в ущерб обществу и интересам учащихся.
ПСРМ призывает правительство срочно пересмотреть политику в сфере образования и принять меры для защиты сельских школ, чтобы сохранить населенные пункты и доступное образование для всех детей.
Ранее в Минобразования заявили о подготовке масштабного пакета изменений в закон об образовании. Самые значительные изменения коснутся оптимизации системы школ. Предполагается, что 73 учебных заведения с малым количеством учащихся будут реорганизованы. По подсчетам министерства, эта мера затронет 1328 учеников и 6% учебных заведений.