МИД Азербайджана раскритиковал стратегический документ ЕС и Армении

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство назвало неприемлемым, что в двустороннем документе ЕС и Армении, рассчитанном на семь лет, уделяется внимание вопросам, затрагивающим Азербайджан, что, по мнению с, негативно скажется и на отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом.