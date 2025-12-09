Ричмонд
Путин предложил «не размахивать мечом» в законе об иноагентах

Применение закона об иноагентах должно быть взвешенным, заявил президент Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ), передает корреспондент РБК.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Пресс-служба Президента России

«У нас, собственно, одно самое главное. Покажите источники финансирования. Ну чего же здесь такого страшного? Особенно ничего здесь страшного нет. Хотя мы много раз обращались к этой теме. Тоже никто с ума сходить не должен. Это совершенно очевидно. Здесь вы тоже правы. Не нужно этим мечом размахивать налево и направо. Всё должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений», — сказал глава государства.

С декабря 2022 года в российском законодательстве иноагентом считается «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и занимающееся при этом «политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, распространением предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов».

Реестр иноагентов ведет Минюст. Сейчас он насчитывает 1121 имя и наименование организаций.

Материал дополняется.