Путин предложил «не размахивать мечом» в законе об иноагентах

«У нас, собственно, одно самое главное. Покажите источники финансирования. Ну чего же здесь такого страшного? Особенно ничего здесь страшного нет. Хотя мы много раз обращались к этой теме. Тоже никто с ума сходить не должен. Это совершенно очевидно. Здесь вы тоже правы. Не нужно этим мечом размахивать налево и направо. Всё должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений», — сказал глава государства.
С декабря 2022 года в российском законодательстве иноагентом считается «лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и занимающееся при этом «политической деятельностью, целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, распространением предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов».
Реестр иноагентов ведет Минюст. Сейчас он насчитывает 1121 имя и наименование организаций.
