Путин предложил «не размахивать мечом» в законе об иноагентах

«У нас, собственно, одно самое главное. Покажите источники финансирования. Ну чего же здесь такого страшного? Особенно ничего здесь страшного нет. Хотя мы много раз обращались к этой теме. Тоже никто с ума сходить не должен. Это совершенно очевидно. Здесь вы тоже правы. Не нужно этим мечом размахивать налево и направо. Всё должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений», — сказал глава государства.