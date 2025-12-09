СК РФ сообщил о гибели пилотов Ан-22 при крушении в Ивановской области

Ан-22 «Антей» был разработан в 1960—1964 годах в Опытно-конструкторском бюро 473 (ныне — АО «Антонов») вскоре после перевода его из Новосибирска в Киев. Главный конструктор — Алексей Белолипецкий. Свой первый полет Ан-22 совершил 27 февраля 1965 года, в июне того же года был представлен на авиасалоне во французском Ле-Бурже. Упавший сегодня борт был произведен в 1974 году.