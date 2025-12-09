Ричмонд
FT: подлодка «Хабаровск» станет ключевой проблемой для ВМС Великобритании

Российская атомная подводная лодка «Хабаровск» станет одной из ключевых проблем для ВМС Великобритании в ближайшие годы. Об этом сообщило издание Financial Times.

Источник: Reuters

В материале отмечается, что подлодка способна проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченной, что, как указано, представляет серьёзную угрозу и является «главным вызовом будущего» для Королевского флота.

По данным FT, её спуск на воду вызвал повышенный интерес в оборонных кругах.

Издание указывает, что новые водомётные двигатели, композитное покрытие корпуса и усовершенствованные насосы охлаждения реактора значительно снизили акустическую заметность российских АПЛ, делая их практически неслышимыми.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагал США направить к берегам Франции свои подлодки.

