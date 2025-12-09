Euroclear может лишиться 16 млрд евро в РФ в случае изъятия российских активов в ЕС

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный депозитарий Euroclear рискует потерять 16 млрд евро в России в случае экспроприации замороженных активов РФ в ЕС, как хочет Еврокомиссия. Об этом заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие в интервью Agence France-Presse, сообщает ТАСС.
«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов. Депозитарий подчеркивает, что управляет в России активами примерно на 16 млрд евро», — сказал он.
Гийом Элие отметил, что предложения Еврокомиссии по гарантиям для Бельгии не устранили опасения Euroclear в отношении финансовых рисков предлагаемой операции. «Мы дали очень четко понять, что у нас еще остаются озабоченности», — добавил он.
По его словам, план Еврокомиссии не снимает рисков отсутствия ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективах. «То, что нам предлагают сейчас, может быть воспринято, особенно международными инвесторами, как сигнал, что Европа — это не место для инвестиций», — предупредил он.
Ранее глава Euroclear Валери Урбен заявила, что план ЕК по экспроприации активов России приведет к банкротству депозитария.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсуждаемая в Европе экспроприация российских активов будет фактически равнозначна воровству. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко указывал, что руководству страны уже представлены варианты ответных мер на возможное изъятие средств западными государствами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва не оставит такие действия без ответа. -0-