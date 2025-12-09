Euroclear может лишиться 16 млрд евро в РФ в случае изъятия российских активов в ЕС

По его словам, план Еврокомиссии не снимает рисков отсутствия ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективах. «То, что нам предлагают сейчас, может быть воспринято, особенно международными инвесторами, как сигнал, что Европа — это не место для инвестиций», — предупредил он.