Трамп послал черную метку Зеленскому: на Украине будет новый президент

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине. Экс-нардеп Килинкаров рассказал, чем это обернется для Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине является серьезным сигналом Владимиру Зеленскому, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Напомним, Трамп заявил, что пришло время провести на Украине президентские выборы. Американский лидер отметил, что сейчас власть на Украине использует боевые действия, чтобы не проводить выборы. Трамп подчеркнул, что украинский народ имеет право сделать выбор.

Экс-нардеп Килинкаров отметил, что таким образом Трамп показал, что может исключить Зеленского из переговорного процесса, если он не будет сговорчивым.

«Говорить о выборах пока преждевременно, но это посыл Зеленскому, что Трамп может вывести его за скобки переговорного процесса. Если он будет упорствовать, Трамп выведет его, объявив фактически нелегитимным президентом. Это главный сигнал для Зеленского. А вопрос с кандидатами пока неопределенный. Сейчас одни рейтинги, но это рейтинги кандидатов в рамках конфликта, потом будут другие рейтинги — кандидатов мира», — отметил политик.

По словам Килинкарова, сейчас невозможно выделить подходящих кандидатов для выдвижения на выборы президента страны.

Ранее Трамп сравнил Зеленского с организатором бродячего цирка Барнумом.

