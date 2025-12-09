Трамп послал черную метку Зеленскому: на Украине будет новый президент

«Говорить о выборах пока преждевременно, но это посыл Зеленскому, что Трамп может вывести его за скобки переговорного процесса. Если он будет упорствовать, Трамп выведет его, объявив фактически нелегитимным президентом. Это главный сигнал для Зеленского. А вопрос с кандидатами пока неопределенный. Сейчас одни рейтинги, но это рейтинги кандидатов в рамках конфликта, потом будут другие рейтинги — кандидатов мира», — отметил политик.