«Процеживали через марлю»: Бойцам СВО во время штурма Волчанска приходилось пить слитую из батарей ржавую воду

Российские штурмовики, участвовавшие в боях за Волчанск, провели там неделю без питьевой воды и были вынуждены добывать влагу любым способом. Как рассказал военнослужащий с позывным Начкар, бойцы сливали ржавую воду из батарей и процеживали её через марлю — иначе в 42-градусную жару было невозможно выдерживать нагрузку.

Боец СВО рассказал, как им приходилось пить ржавую воду во время штурма Волчанска. Видео © Telegram/ RT на русском.

«Жара 42 градуса, боевые действия и на тебе ещё снаряжение. Ломали батареи, сливали ржавую воду, которая как сироп коричневый течёт, и через марлю процеживали. Губы чуть смочил, крышечку выпил — и монетку или камушек в рот, чтобы хоть как-то слюну вырабатывать», — цитирует военнослужащего RT.

Ранее Life.ru писал, как российский боец предотвратил атаку украинского беспилотника на боевую машину. Военнослужащий сознательно вышел на открытое пространство, чтобы отвлечь и ликвидировать вражеский БПЛА.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

