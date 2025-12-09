«Процеживали через марлю»: Бойцам СВО во время штурма Волчанска приходилось пить слитую из батарей ржавую воду

Боец СВО рассказал, как им приходилось пить ржавую воду во время штурма Волчанска. Видео © Telegram/ RT на русском.
«Жара 42 градуса, боевые действия и на тебе ещё снаряжение. Ломали батареи, сливали ржавую воду, которая как сироп коричневый течёт, и через марлю процеживали. Губы чуть смочил, крышечку выпил — и монетку или камушек в рот, чтобы хоть как-то слюну вырабатывать», — цитирует военнослужащего RT.
Ранее Life.ru писал, как российский боец предотвратил атаку украинского беспилотника на боевую машину. Военнослужащий сознательно вышел на открытое пространство, чтобы отвлечь и ликвидировать вражеский БПЛА.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.