Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор от ХМАО получил еще одну статусную должность в преддверии выборов

Югорский сенатор Александр Новьюхов в преддверии выборов 2026 года обрастает статусными должностями. Вдобавок к посту президента ассоциации КМНС и Дальнего Востока он получил и кресло председателя Общественного совета Арктической зоны при Минвостокразвития.

Сенатор Александр Новьюхов возглавил Общественный совет Арктической зоны при Минвостокразвития.

Югорский сенатор Александр Новьюхов в преддверии выборов 2026 года обрастает статусными должностями. Вдобавок к посту президента ассоциации КМНС и Дальнего Востока он получил и кресло председателя Общественного совета Арктической зоны при Минвостокразвития.

«С коллегами определили фронт работ на будущее и избрали председателя Общественного совета. Им стал сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александр Вячеславович Новьюхов», — поделился с подписчиками своего telegram-канала ямальский депутат Эдуард Яунгад.

Источники агентства в политическом истеблишменте отмечают, что Новьюхов, представляющей в Совете Федерации окружную думу ХМАО, таким образом укрепляет свои и без того сильные позиции влиятельного лидера коренных и малочисленных народов Севера. «Ходят слухи, что замена сенатора от представительной власти после выборов 2026 года Югре не грозит», — сообщает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Новьюхов получил должность президента ассоциации КМНС и Дальнего Востока, сменив ямальского сенатора Григория Ледкова. Также Новьюхов покнул комитет СФ по регламенту и перешел в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, с которым и раньше плотно взаимодействовал, в том числе по вопросам регионов Арктической зоны.