Раскрыто, почему Елена Зеленская не хотела видеть мужа во главе Украины

«Зеленская была не в восторге от желания мужа стать президентом», — напомнил он.
Согласно озвученной версии, супруга главаря Незалежной была тем человеком, кто пытался его отговорить. Политолог связал эту позицию Елены Зеленской с работой инстинкта самосохранения, позволившего ей заранее ощутить возможный трагичный итог начинаний её мужа.
Политолог добавил, что в дальнейшем она проявила себя как самоуверенная особа с характером. Он считает, что основную роль в судьбе Зеленского и процессах на Украине также имела именно Елена. Килинкаров сделал этот вывод на основе её поведения во время публичных выстпулений.
Ранее стало известно, что голос жены Зеленского звучит на «плёнках Миндича». В аудиозаписи переговоров чиновников киевской верхушки, доказывающей факты коррупции, отчётливо ясно, что Елена решает какие-то свои вопросы. Напомним, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называли «кошельком» главы киевского режима, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия Владимира Зеленского в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал.
