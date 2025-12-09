Ричмонд
Раскрыто, почему Елена Зеленская не хотела видеть мужа во главе Украины

Елена Зеленская была против того, что бы её супруг Владимир Зеленский возглавлял киевский режим, так как понимала риски. Об этом сообщил изданию NEWS.ru политолог Спиридон Килинкаров.

Источник: Life.ru

«Зеленская была не в восторге от желания мужа стать президентом», — напомнил он.

Согласно озвученной версии, супруга главаря Незалежной была тем человеком, кто пытался его отговорить. Политолог связал эту позицию Елены Зеленской с работой инстинкта самосохранения, позволившего ей заранее ощутить возможный трагичный итог начинаний её мужа.

Политолог добавил, что в дальнейшем она проявила себя как самоуверенная особа с характером. Он считает, что основную роль в судьбе Зеленского и процессах на Украине также имела именно Елена. Килинкаров сделал этот вывод на основе её поведения во время публичных выстпулений.

Ранее стало известно, что голос жены Зеленского звучит на «плёнках Миндича». В аудиозаписи переговоров чиновников киевской верхушки, доказывающей факты коррупции, отчётливо ясно, что Елена решает какие-то свои вопросы. Напомним, у бизнесмена Тимура Миндича, которого называли «кошельком» главы киевского режима, прошли обыски, а после он был объявлен в розыск. В материалах дела фигурирует и фамилия Владимира Зеленского в связи со схемой легализации средств, что вызвало серьёзный скандал.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

