В Колодищах отключалось электроснабжение, подача восстановлена

Как отметили специалисты, сегодня в результате повреждения кабельной воздушной линии № 403 10 кВ подстанции «Озерище» 110 кВ некоторые жители агрогородка Колодищи остались без электричества.

В Колодищах отключалось электроснабжение, подача восстановлена. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Минскэнерго».

Всего было погашено 7 трансформаторных подстанций.

В устранении повреждения был задействован персонал филиала «Минские электрические сети», ремонтные работы проводились в максимально кратчайшие сроки.

На данные момент электроснабжение всех потребителей восстановлено.