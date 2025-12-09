В Колодищах отключалось электроснабжение, подача восстановлена. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Минскэнерго».
Как отметили специалисты, сегодня в результате повреждения кабельной воздушной линии № 403 10 кВ подстанции «Озерище» 110 кВ некоторые жители агрогородка Колодищи остались без электричества.
Всего было погашено 7 трансформаторных подстанций.
В устранении повреждения был задействован персонал филиала «Минские электрические сети», ремонтные работы проводились в максимально кратчайшие сроки.
На данные момент электроснабжение всех потребителей восстановлено.