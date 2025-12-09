Лукашенко продлил безвиз для граждан 38 европейских государств на 2026 год

По решению президента Беларуси Александра Лукашенко безвизовый режим въезда в страну для граждан 38 европейских государств продлен до 31 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Следует учесть, что условия безвизового въезда остаются прежними. Это значит, что граждане этих стран могут пересекать белорусскую границу через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска по действительным документам для выезда за границу.
«Срок пребывания в Беларуси составляет не более 30 суток со дня въезда, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус негражданина Латвии, — не более 90 суток», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того уточняется, что правом безвиза можно пользоваться неограниченное количество раз. Однако, общее количество дней пребывания по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.
Информируют и о том, что сохраняется безвизовый порядок въезда через аэропорты Беларуси. Иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке, могут следовать транзитом через страну, включая воздушные пункты пропуска, в третьи государства, за исключением России.
