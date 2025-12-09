Ричмонд
Коц о выдаче жилья гражданам в освобожденных регионах РФ: «Механизма пока нет»

Конкретного механизма обеспечения жильем жителей новых регионов России, освобожденных в результате специальной военной операции, пока нет. Об этом заявил военкор Александр Коц в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Я не готов обсуждать конкретику, какой будет механизм, его еще нет. Есть огромное количество пунктов, которые не подлежат восстановлению. И уже можно выдавать сертификаты», — отметил Коц.

Так военкор прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что каждое поврежденное или разрушенное в ходе боевых действий в зоне СВО здание в российских городах и регионах, включая новые территории, будет восстановлено.