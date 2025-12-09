Депозитарий Euroclear может потерять до €16 млрд в России при изъятии активов у Москвы

По его словам, если Евросоюз решит забрать российские активы, это может создать проблемы для самой компании и для тех её клиентов, кто вложил деньги в Россию. Элие также отметил, что даже предложенные Бельгией гарантии от Еврокомиссии не успокоили компанию по поводу финансовых рисков, связанных с таким шагом. Элие подчеркнул, что Euroclear выразил обеспокоенность относительно предложенного Еврокомиссией плана, который не устраняет риски дефицита ликвидности ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Он также добавил, что текущие инициативы могут быть восприняты международными инвесторами как сигнал о неблагоприятном инвестиционном климате в Европе, что потенциально может спровоцировать отток капитала из региона.